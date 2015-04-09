Мінагропрод цього року хоче продати більше 100 держпідприємств

Міністерство аграрної політики і продовольства України планує в 2015 році виставити на приватизацію 101 державне підприємство, що входить до сфери управління міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Мінагропроду Олексій Павленко на прес-конференції, присвяченій підписанню меморандуму про співпрацю між міністерством та Фондом інновацій та розвитку Грузії.

«Планується до приватизації 101 підприємство», - сказав Павленко.

При цьому він зазначив, що в цілому Мінагропрод планує виставити на приватизацію 461 об'єкт, 48 з яких знаходяться на території окупованого Криму.

Павленко також наголосив, що підприємства, які забезпечують продовольчу безпеку країни, не підлягатимуть приватизації.

«Підприємства, які є необхідними для національної безпеки і для нашої продовольчої безпеки, - це принципові позиції, які повинні залишатися під контролем держави», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, у сфері управління Мінагропроду знаходиться близько 470 підприємств. З них, за словами голови міністерства Олексія Павленка, 92 здійснюють господарську діяльність, 76 не працюють зовсім, 63 знаходяться в процесі банкрутства, 68 - в стані ліквідації, 149 - у процесі реорганізації, решта - залишилися в окупованому Криму.

Раніше про необхідність провести приватизацію близько 500 підприємств, які знаходяться у віданні Міністерства аграрної політики та продовольства України, заявив народний депутат від партії «Блок Петра Порошенко», голова міжфракційного «Аграрного об'єднання» Леонід Козаченко. У свою чергу, заступник голови Мінагропроду Володимир Лапа повідомив, що міністерство в цілому підтримує ідею приватизації, однак вважає, що спочатку на цих підприємствах повинен бути змінений менеджмент та проведений аудит.