Японський індекс Nikkei вперше за 15 років зріс до 20 000 пунктів

Індекс Nikkei на Токійській фондовій біржі, що відображає ціни акцій 225 провідних компаній Японії, вперше з квітня 2000 року досяг позначки в 20 000 пунктів, пише Прайм.

Причиною зростання акцій став низький курс національної валюти, що вигідно великим японським компаніям-експортерам і робить їхні акції більш привабливими для інвесторів. Оглядачі агентства Кіодо вважають, що це важливий крок для відновлення тривалої стагнації економіки Японії та виходу з дефляції. В той же час все частіше висловлюються побоювання надмірного перегріву ринку акцій, оскільки поки що темпи зростання реальної економіки не встигають за кривою біржових зведень, що стрімко йде вгору.

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У грудні 1989 року індекс досяг свого історичного максимуму в 38 915,87 пунктів. Потім на рубежі 1990-х років через "бульбашку" на ринку акцій і нерухомості індекс знаходився на низькому рівні. Під час світової економічної кризи у жовтні 2008 року він досяг свого "дна", впавши до 6 994,9 пункту.

З приходом до влади уряду Сіндзо Абе в грудні 2012 року був затверджений економічний курс, який отримав назву "абеомики", який передбачає м'яку фінансову політику і насичення фінансового ринку грошима. П'ятнадцятирічні максимуми Nikkei став оновлювати з лютого 2015 року.

Під час буму початку 2000-х Nikkei доходив до 20 434,7 пункту.

Водночас оглядачі в Токіо висловлюють побоювання щодо надмірного зростання фондового ринку країни, бо вважають, що приплив грошей на біржу пов'язаний не стільки з реальною привабливістю японських компаній, скільки з загальною тенденцією пом'якшення фінансової політики в світі, що призводить до відтоку капіталу з ринку державних паперів.

В аналітичній статті Кіодо висловлюється думка, що саме це призвело спочатку до припливу грошових коштів на світовий ринок нафти, а потім до обвалу цін на нафту в світі. "Важливо, чи встигне японська економіка вийти на орбіту впевненого росту до того моменту, коли почнеться відтік капіталу з фондового ринку", - йдеться в статті.