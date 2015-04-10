У Яценюка назвали банки і компанії, які підпадають під реструктуризацію

Відповідну постанову від 4 квітня опубліковано на сайті уряду.

Згідно з постановою, рішення було прийнято за пропозицією консультанта Міністерства фінансів щодо реструктуризації зовнішніх боргів України компанії Lazard.

До переліку реструктуризації увійшли облігації зовнішніх державних запозичень за період з 2005 до 2013 року і терміном погашення з 2015 до 2023 року.

Крім того, уряд має намір реструктуризувати заборгованість держпідприємств «Фінансування інфраструктурних проектів», «Укравтодор», конструкторське бюро «Південне», «Укрмедпостач», а також «Укрзалізниця».

Також реструктуризації підлягатимуть зовнішні запозичення Київської міської ради, випущені у 2005, 2011 роках.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації.

Переговори з кредиторами повинні бути завершені до травня 2015 року, коли відбудеться перший аудит виконання програми з МВФ.

Україна почала переговори щодо реструктуризації 13 березня. Кабмін визначив радниками в переговорах фінансову компанію Lazard і юридичну компанію White & Case. Американський інвестиційний фонд Franklin Templeton, як один з основних приватних тримачів українських євробондів, очолив групу кредиторів.