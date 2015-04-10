S&P знизило рейтинг України через її плани з реструктуризації боргу

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings знизило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній валюті до «СС» з «ССС» і підтвердило довгостроковий рейтинг країни в національній валюті на рівні «ССС+», йдеться в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

Як зазначається, прогноз за рейтингами негативний і зумовлений насамперед планами України щодо реструктуризації зовнішнього боргу.

«За нашими критеріями, ми маємо намір класифікувати пропозиції щодо реструктуризації заборгованості як передумову до дефолту», - йдеться в повідомленні агентства.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації.

Співвідношення державного боргу до ВВП не повинно перевищити позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - не більше 10% ВВП.

Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і буде включати частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги (єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва).

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Переговори з кредиторами мають бути завершені до травня 2015 року, коли відбудеться перший аудит виконання програми з МВФ.

Водночас, вичерпний список боргових зобов'язань України, які уряд планує рестрктуризувати, буде опубліковано пізніше як додаток до відповідного розпорядження Кабміну.

Раніше міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що питання списання боргів у рамках переговорів про реструктуризацію зовнішнього державного боргу з кредиорами не обговорюється.

Україна почала переговори про реструктуризацію 13 березня. Кабмін визначив радниками в переговорах фінансову компанію Lazard і юридичну компанію White & Case. Американський інвестиційний фонд Franklin Templeton, як один із основних приватних власників українських євробндів, очолив групу кредиторів.