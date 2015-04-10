Нацбанк у березні майже вдвічі знизив викуп держоблігацій

Національний банк України у березні придбав у власність державні облігації номінальною вартістю 5,9 млрд грн, що в 1,9 разу менше обсягу за попередній місяць в 11,2 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, з початку року обсяг придбаних Нацбанком держоблігацій становив 27,4 млрд грн, продаж цінних паперів з портфеля НБУ становив 260 млн грн.

В тому числі через механізм двостороннього котирування в березні Нацбанк купив облігації номінальною вартістю 500 млн грн. З початку року купівля через цей механізм становила 262,2 млн грн, продаж - 262,7 млн грн.

За підсумками ОВДП-аукціонів у березні кошти до держбюджету не залучалися. Загалом з початку року до держбюджету від продажу ОВДП було залучено 10 млрд грн і 300 млн дол.

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Середньозважена дохідність ОВДП за результатами первинного розміщення з початку року становила 17,00% річних у національній валюті та 8,75% у доларах США.

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року становив 41,4 млрд грн, у тому числі погашення номінальної вартості - 30,2 млрд грн, сплата купонного доходу - 11,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у лютому придбав у власність держоблігації номінальною вартістю 11,2 млрд грн, що на 1,2 млрд грн, або на 12% більше обсягу за попередній місяць.

У 2014 році НБУ придбав у власність держоблігації України номінальною вартістю 181,9 млрд грн і 90 млн дол. США, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом у 4 рази перевищує показник 2013 року.