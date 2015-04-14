МВФ наполягає на завершенні переговорів про реструктуризацію боргу України до червня

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд наполягає на завершенні переговорів про реструктуризацію частини зовнішньої заборгованості України не пізніше червня, коли місія Фонду проведе першу оцінку виконання програми співробітництва, схвалену в березні поточного року.

Про це йдеться в коментарі заступника директора-розпорядника МВФ Девіда Ліптона, переданому агентству УНІАН.

«Дуже важливо, щоб Україна і її кредитори досягли угоди (про реструктуризацію боргу - УНІАН) до нашого перегляду програми в червні. Ми хотіли б такого результату і розраховуємо на нього», - йдеться в коментарі.

Ліптон наголосив, що переговори з кредиторами є вкрай важливими для України, і вони повинні пройти з дотриманням основних критеріїв, визначених, зокрема, експертами МВФ.

«Ми вивели три критерії, які необхідні, з нашої точки зору, для проведення боргових операцій. Вони стосуються обсягу операції, її впливу на обслуговування боргу та впливу на показник співвідношення величини держборгу до ВВП, - зазначив Ліптон. - Важливо, щоб Україна та її кредитори досягли компромісу у відповідності з цими трьома критеріями».

Ліптон наголосив, що домовленість про реструктуризацію боргу стане одним із головних показників для оціночної місії, яка розпочне свою роботу в Києві імовірно 15 червня. «Це буде важливим фактором. Таким же, як і запевнення уряду України в тому, що реформи в Україні будуть успішними, а фінансування країни - безпечним », - сказав Ліптон.

При цьому він нагадав, що програма співпраці з МВФ, схвалена в березні, передбачає фінансування повного обсягу заявленої допомоги, а саме - 40 млрд дол. "Наша програма спирається на повне фінансування 40 млрд дол., потрібних Україні, також як і на забезпечення подальшої фінансової стійкості України», - резюмував заступник голови МВФ.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Нова програма дозволить збалансувати платіжний баланс, надасть більший обсяг фінансування на кращих і гнучких умовах для України. Доступним стане міжнародне фінансування для підтримки реформ в обсязі близько 40 млрд дол. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня. Тоді ж Україна почала переговори про реструктуризацію частини зовнішнього боргу в обсязі 15 млрд дол. при загальному обсязі держборгу 70 млрд дол.

Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації. Співвідношення державного боргу до ВВП не повинне перевищити позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - не більше 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і буде включати частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги - єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.

Поки Україна не виставляла якихось чітких пропозицій кредиторам, обмежившись запевненням, що всі кредитори будуть у рівних умовах. Водночас, на думку ряду експертів, однією з можливих пропозицій стане списання частини боргу - у розмірі 30-35%. І ця умова може виявитися неприйнятною для кредиторів. Зокрема, комітет основних власників євробондів України на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Templeton, який веде переговори з Міністерством фінансів України, вже заявив, що розраховує на «швидке вирішення» переговорів, але не готовий до списання боргу.