Кредитори «Укрексімбанку» 27 квітня обговорять відтермінування виплати $750 мільйонів боргу

Збори власників бондів одного з групи найбільших державних банків України - «Укрексімбанку» - на суму 750 млн дол., основною метою якого є обговорення можливості відтермінування платежів за бондами, відбудеться 27 квітня, йдеться в листі банку, розміщеному на корпоративному сайті.

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Як наголошується в листі, спочатку збори мали відбутися 13 квітня, однак їх перенесли у зв'язку з відсутністю кворуму.

За інформацією банку, збори відбудуться в лондонському офісі компанії White & Case, яка разом з компанією Lazard визначена Кабінетом міністрів України радником України з питань реструктуризації зовнішньої заборгованості в обсязі 15 млрд дол. Переговори про реструктуризацію від імені України веде Міністерство фінансів. Комітет кредиторів очолює американський інвестиційний фонд Franklin Templeton. Переговори ведуться з 13 березня поточного року і повинні завершитися не пізніше червня 2015 року. Досягнення домовленостей є однією з основних умов подальшого кредитування економіки України з боку Міжнародного валютного фонду, з яким наша країна 11 березня поточного року підписала чотирирічну програму співпраці.

Бонди «Укрексімбанку» на 750 млн дол. за рішенням уряду входять до загального переліку державних і квазідержавних євробондів України, які підлягають реструктуризації. 27 березня поточного року банк заявив про початок переговорів з тримачами єврооблігацій про продовження строку погашення цих паперів з 27 квітня 2015 року до 27 липня 2015 року. Папери «Укрексімбанку» на 750 млн дол. залишаються поки що єдиними паперами банку, що підлягають реструктуризації. Однак аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch припустили, що «Укрексімбанк» вестиме переговори з тримачами пріоритетних єврооблігацій на суму 600 млн дол. з погашенням у січні 2018 року і субординованих облігацій на суму 125 млн дол. з погашенням у лютому 2016 року. У цьому зв'язку банку було присвоєно близький до переддефолтного кредитний рейтинг «С».

«Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших, 100% акцій банку належать державі.