«Укртелеком» Ахметова сильно підвищив оцінку ризиків за своїми облігаціями на 600 мільйонів гривень

Найбільший український оператор фіксованого зв'язку «Укртелеком» підвищив відсоткову ставку за облігаціями серій «N», «O», «P», «Q» на 13-16 відсоткові періоди до 21% із 16,5% річних.

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

«Укртелеком» повідомляє, що відсоткову ставку за облігаціями товариства серій «N», «O», «P», «Q» на тринадцятий-шістнадцятий відсоткові періоди встановлено в розмірі 21% річних», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році компанія «Укртелеком» прийняла рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій серій «N», «O», «P», «Q» на загальну суму 600 млн грн. Кількість облігацій, емітованих серіями, становить: облігації серії «N» - 2 тис. штук; серії «O» - 2 тис. штук; серії «P» - 4 тис. штук; серії «Q» - 4 тис. штук; загальна кількість облігацій - 12 тис. штук. Номінальна вартість облігацій кожної серії становить 50 тис. грн.

Процентну ставку за всіма облігаціями на 1-4 відсоткові періоди було встановлено на рівні 19,5% річних, на 5-8 знижена до 18% річних і 9-12 - до 16,5% річних. Виплата відсотків за облігаціями здійснюється щоквартально.

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Метою випуску облігацій було залучення коштів на забезпечення експлуатації та підвищення ефективності діючої телекомунікаційної мережі, будівництво та модернізацію мережевої інфраструктури, а саме: розширення сегменту широкосмугового доступу до мережі Інтернет, модернізацію оптичної магістральної мережі (DWDM), продовження робіт із перебудови зонових мереж; проведення робіт з модернізації центральних та регіональних транзитних вузлів мережі передачі даних.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку широкосмугового доступу до Інтернет (понад 1,6 млн користувачів).

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).