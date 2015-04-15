Абромавичус обіцяє оприлюднити список об'єктів приватизації на 2015 і 2016 роки "найближчим часом"

Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на брифінгу в Києві.

«Зараз відбувається дискусія з парламентаріями та адміністрацією президента, там, в принципі, деталі уточнюються, і вже найближчим часом ви всі побачите список на 2015 і 2016 роки», - сказав він.

За словами міністра, підготовки цього документа очікують міжнародні інвестори, які готові розглядати можливість участі у приватизації.

Читайте такожДоходи від приватизації за три місяці становили всього 0,6% річного плану

Також Абромавичус повідомив, що 16 квітня вирушить з робочим візитом до Вашингтона, де обговорить із зацікавленими американськими інвесторами питання приватизації українських активів.

«Завтра я вилітаю до Вашингтона на зустріч Світового банку. Там буде маса інших зустрічей, там же кілька великих інвесторів з Америки запросили зустріч, щоб дізнатися більше про приватизацію, про привабливість конкретних активів», - сказав Абромавичус.

Причому міністр не уточнив, про які активи з переліку об'єктів приватизації йде мова.

Як повідомляв УНІАН, раніше Абромавичус заявляв, що Мінекономрозвитку має намір не лише внести на розгляд Кабінету міністрів перелік підприємств, які готуються до приватизації найближчим часом, але також внести зміни у процедуру організації продажу активів. Причому міністр зазначав, що провести приватизацію необхідно з максимальною вигодою і бажано за участю західних інвесторів, які вже зараз зацікавлені в аграрних активах, інфраструктурних об'єктах, об'єктах енергетики та інших.

Згідно із затвердженим на 2015 рік державним бюджетом, від приватизації планується отримати 17 млрд грн, від оренди - 544 млн грн.

Раніше УНІАН також повідомляв, що уряд затвердив новий список об'єктів, що мають стратегічне значення.