«Укрексімбанк» має намір відстрочити погашення євробондів на $750 мільйонів

Державний «Укрексімбанк» у рамках реструктуризації має намір відстрочити погашення євробондів на 750 млн дол. з терміном обігу до 27 квітня 2015 року на термін не більше ніж 10 років, без зміни умов виплати відсотків і без списання суми основного боргу, сказано в листі банку інвесторам.

«Таким чином, продовження терміну є єдиною умовою, яку банк пропонує для розгляду, і скорочення основної суми боргу або відсотків до сплати банком на даний час не пропонується», - сказано в повідомленні.

Водночас у повідомленні наголошується, що якщо консенсус не буде знайдений, то це, швидше за все, призведе до порушення банком зобов'язань щодо сплати основного боргу і відсотків, причому переговори будуть проведені після порушення, а це буде менш вигідним для обох сторін.

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Державний «Укрексімбанк» в кінці березня звернувся до інвесторів із проханням відстрочити погашення євробондів з терміном обігу до 27 квітня 2015 року на 750 млн дол. на 3 місяці - до 27 липня 2015 року.

Також повідомлялося, що Національний банк України зобов'язав державний "Укрексімбанк" вжити заходів щодо зміни умов запозичень за зовнішніми борговими зобов'язаннями банку згідно з переліком, затвердженим розпорядженням уряду, відповідно до якого реструктуризації підлягають єврооблігації банку, випущені у 2006, 2010 і 2013 роках.