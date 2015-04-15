Гривня закрила міжбанк на позначці 21,65 за долар
18:33, 15 квітня 2015Фондовий ринок
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У середу, 15 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,35/21,65 грн/дол.
До закриття торгів котирування встановилися на рівні 21,35/21,65 грн/дол. / Фото zn.ua
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 22,7290/23,0440 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4220/0,4280 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,8255 грн/дол., до цього часу було укладено 243 угоди на суму 244,10 млн дол.
Нагадаємо, сьогодні гривня на міжбанку різко зміцнилася до 21,50 за долар.
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