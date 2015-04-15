S&P знизило рейтинг Греції
19:32, 15 квітня 2015Фондовий ринок
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Довгостроковий кредитний рейтинг Греції в іноземній валюті знижений до "CCC+" з "B-".
REUTERS
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило довгостроковий кредитний рейтинг Греції в іноземній валюті до "CCC+" з "B-" із "негативним" прогнозом, передає ТАСС із посиланням на прес-реліз агентства.
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Причому короткостроковий рейтинг в іноземній і національній валютах знижений до рівня "С" до "B".
Раніше УНІАН повідомляв, що Греція погасила частину кредиту МВФ вчасно - заплатила 448 мільйонів євро.
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