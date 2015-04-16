Fitch знизило рейтинг холдингу Ахметова до дефолтного рівня

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента металургійного холдингу «Метінвест» до рівня обмеженого дефолту «RD» з рівня «ССС» на тлі заяви компанії про неможливість здійснювати подальші платежі за програмою передекспортного фінансування обсягом 113 млн дол.

Про це йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

У цілому за станом на 31 березня 2015 року «Метінвест» мав чотири лінії передекспортного фінансування на загальну суму 1,1 млрд дол., повідомили у Fitch.

«Фінансові результати компанії значно ослабли з огляду на економічну й політичну ситуацію в Україні, а також збереження слабкої цінової кон'юнктури у сталеливарному і сировинному секторі, - йдеться в повідомленні. - Із серпня 2014 року компанія намагалася рефінансувати або пролонгувати лінії передекспортного фінансування з термінами виплат у 2015 році, проте переговори з кредиторами не мали успіху».

У Fitch зазначають, що «Метінвесту» вдалося отримати відтермінування на один місяць за виплатами, які слід було провести в лютому поточного року. «Проте надалі компанія не змогла отримати згоду всіх кредиторів на пролонгацію цих виплат до травня, - зазначили в агентстві. - Компанія не провела виплату основної суми боргу в березні, і згодом кредитори вручили їй листа про резервування прав».

Після цього «Метінвест», за даними Fitch, припинив переговори про отримання дозволу не проводити платежі в березні і квітні. «Однак замість цього компанія планує вести переговори про ширший перегляд виплат за передекспортним фінансуванням і єврооблігаціями», - зазначають у агентстві. Йдеться про обмін проблемних боргових зобов'язань за методологією Fitch.

«Якщо буде отримано згоду від кредиторів, кредитний рейтинг компанії залишиться на рівні «RD»», - наголосили у Fitch.

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При цьому в агентстві звернули увагу, що зовнішніми факторами, які чинять тиск на компанію, стануть ціни на руду, курс національної валюти, обсяги виробництва. Зокрема, ціна на руду, як зазначає Fitch, повинна коливатися в межах від 65 дол./т в 2015 році до 75 дол./т в 2016 році і до 80 дол./т у довготерміновій перспективі. Курс гривні не повинен перевищувати 25 грн за долар у 2015 році, а обсяги виробництва «Метінвесту» до 2015 року повинні відповідати аналогічним обсягам у другому півріччі 2014 року. Негативними рейтинговими факторами стануть погіршення загальнополітичної й загальноекономічної ситуації в Україні, запровадження процедури банкрутства, ліквідації або іншої формальної процедури припинення діяльності компанії.

Раніше прес-служба «Метінвесту» оголосила, що компанія знаходиться в стані дефолту і починає три проекти щодо отримання згоди від своїх власників облігацій з терміном погашення у 2015, 2017 і 2018 роках на відтермінування погашення основної суми боргу. Однією з головних цілей проектів є відтермінування погашення боргу за облігаціями на суму 113,7 млн дол., які підлягають виплаті у травні 2015 року.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, найбільший в Україні і один із найбільших у СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).