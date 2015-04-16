Яресько закликала кредиторів домовитися про реструктуризацію боргу України

Голова міністерства фінансів України Наталія Яресько закликала кредиторів сісти з урядом країни за стіл переговорів для досягнення згоди щодо реструктуризації державного боргу.

Про це міністр фінансів написала на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Я закликаю всіх наших кредиторів сісти за стіл переговорів з нами, щоб досягнути згоди, інакше наслідки для України як проєвропейської держави будуть серйозними. Ми переживаємо найбільшу економічну і фінансову кризу в нашій історії, але, якщо зможемо досягнути згоди з нашими кредиторами, Україна знову розквітне», - написала вона.

У даний час знаходжусь у Вашингтоні, де мають проходити Весняні зустрічі МВФ та Всесвітнього банку, а також низка важлив... Posted by Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko on 16 квітня 2015 р.

Яресько наголосила на необхідності прозорих переговорів з кредиторами про реструктуризацію боргу до закінчення встановленого МВФ терміну - кінця травня 2015 року.

Вона також зазначила, що наразі перебуває у Вашингтоні, де повинні проходити весняні зустрічі МВФ і Світового банку, а також ряд зустрічей щодо майбутнього України.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори з реструктуризації 13 березня. Кабмін визначив радниками в переговорах фінансову компанію Lazard і юридичну компанію White & Case. Американський інвестиційний фонд Franklin Templeton, як один з основних приватних власників українських євробондів, очолив групу кредиторів.

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Уряд включив облігації державних «Ощадбанку», «Укрексімбанку», а також «Укрзалізниці», «Укравтодору» і борги місцевих рад до переліку цінних паперів, які підлягають реструктуризації. Згідно з постановою уряду, рішення було ухвалено за пропозицією консультанта Міністерства фінансів з питання реструктуризації зовнішніх боргів України компанії Lazard. До переліку реструктуризації ввійшли облігації зовнішніх державних запозичень за період з 2005 по 2013 рік і терміном погашення з 2015 по 2023 рік.

Переговори з кредиторами повинні бути завершені до травня 2015 року, коли відбудеться перший аудит виконання програми з МВФ.