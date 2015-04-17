Нацкомісія з цінних паперів призупинила ліцензію Української міжнародної фондової біржі

Про це йдеться у повідомленні комісії.

Дане рішення НКЦПФР прийняла на своєму засіданні 16 квітня.

Читайте такожУкраїнська біржа виключить з індексу UX акції трьох емітентів із зони АТО

Довідка УНІАН. Засновниками Української міжнародної фондової біржі є 24 недержавні юридичні особи, серед яких кілька комерційних банків та операторів фондового ринку України.

Статутний капітал біржі становить 25 млн грн.

Усього на фондовому ринку України працювало 10 бірж, лідерами за обсягами торгів є біржа «Перспектива», ПФТС, Українська біржа.