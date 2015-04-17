Термінали Bloomberg, як надають фінансову інформацію, відключилися по всьому світу

"Наші фахівці працюють над усуненням проблеми", - сказано в заяві технічного департаменту Bloomberg, передають "Ведомости" із посиланням на Business Insider.

За даними CNBC, відключення відбулося близько 8.20 за Лондоном (10.20 за Києвом). Термінали, що надають фінансові дані у реальному часі, критично важливі для бізнесу - на цей платний сервіс, за даними самої Bloomberg, підписані більше 315 000 клієнтів.

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Деякі клієнти перепідключилися до менш популярних систем TradeWeb і Reuters. Інші системи Bloomberg працюють - клієнти отримують на e-mail раніше налаштовані у терміналі сповіщення.

Соціальні мережі переповнені сповненими обурення повідомленнями бізнесменів і трейдерів, більшість із яких сходиться на тому, що збій вплине на ліквідність у світовому масштабі. "Зараз підскочать котирування лондонських кав'ярень", - жартує один із них.

Інший вказує, що через відключення терміналів "прозорість" торгівлі для трейдерів "критично знизилася" у самий розпал сесії. "Якщо котирування зміняться, а Bloomberg цього не покаже, чи буде це означати, що вони не змінювалися?(Ред. Йдеться про вартість котируваннях цінних паперів на світових біржах)", - цитує The Telegraph аналітика з ринків Джона Ешбурна.

Раніше УНІАН повідомляв, що через санкції російські компанії зникли з боргової аналітики найбільшого фінансового агентства Bloomberg.