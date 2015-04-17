Білорусь хоче позичити гроші у американських інвесторів

Білорусь веде переговори з банками Barclays і JPMorgan про розміщення єврооблігацій на майданчиках у США, обсяг і терміни поки не визначено, повідомив РИА Новости заступник міністра закордонних справ республіки Олександр Гур'янов.

"Розмову ведемо з банком Barclays і JPMorgan", - сказав Гур'янов. Співрозмовник агентства повідомив, що нещодавно відвідував США й вів переговори, зокрема і на тему розміщення білоруських держоблігацій.

Він зазначив, що у американських інвесторів є серйозний інтерес до білоруським цінних паперів у разі їх розміщення. "Інтерес є з боку американського бізнесу. При розміщенні наших євробондів значна частка надійшла саме американських грошей через афілійовані в Європі компанії", - розповів Гур'янов.

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"Головне питання було, чи є проблеми і перешкоди. Відповідь була - ні", - сказав Гур'янов.

Білорусь планує розмістити у 2015 році євробонди на суму 1 мільярд доларів із терміном погашення 10 років. За всю історію Білорусь здійснила два випуски євробондів - із погашенням у 2015 і 2018 роках.