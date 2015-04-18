Україна поки не погодилася на умови кредиторів щодо реструктуризації боргів

Україна у рамках проведення переговорів з реструктуризації частини державного боргу, а також квазідержавних боргів загальним обсягом 15,3 млрд дол, не погодилася з низкою умов ключових кредиторів, що об'єднані у кредитний Комітет на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Templeton.

Про це йдеться у презентаційних матеріалах, підготовлених Міністерством фінансів України.

Читайте такожРосія не згодна на реструктуризацію українського боргу у $3 мільярди«На даному етапі Комітет кредиторів, що складається з п'яти найбільших утримувачів євробондів України на загальну суму близько 10 млрд дол, передав українській стороні свої принципи реструктуризації заборгованості. Однак Україна не згодна з низкою цих принципів», - йдеться у матеріалах. При цьому конкретних даних, що саме не влаштовує українську сторону, Мінфін не наводить.

Водночас у Мінфіні наголошують, що переговорний процес йде, він триватиме у квітні і травні. Однією з цілей реструктуризації, як нагадали у Міністерстві, є зниження боргового навантаження на бюджет, приведення співвідношення держборгу до рівня ВВП на рівні не більш як 71% і досягнення показника витрат на обслуговування держборгу до рівня не більш як 10-12% від ВВП до 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд заявив, що наполягає на завершенні переговорів про реструктуризацію частини зовнішньої заборгованості України не пізніше червня, коли місія Фонду проведе першу оцінку виконання програми співпраці, схвалену в березні поточного року.

У МВФ наголошують, що переговори з кредиторами є дуже важливими для України, і вони повинні пройти з дотриманням основних критеріїв, визначених, зокрема, експертами МВФ.

Домовленість про реструктуризацію боргу стане одним із головних показників для оціночної місії, яка почне свою роботу в Києві, орієнтовно, 15 червня. Її основним рішенням стане схвалення або несхвалення надання Україні другого траншу в обсязі 2,5 млрд дол за новою програмою EFF, схваленою в березні поточного року. Програма розрахована на 4 роки, її обсяг фінансування 17,5 млрд дол. Нова програма дозволить збалансувати платіжний баланс, надасть більший обсяг фінансування на кращих і гнучких умовах для України. Доступним стане міжнародне фінансування для підтримки реформ в обсязі близько 40 млрд дол. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня. Тоді ж Україна почала переговори про реструктуризацію частини зовнішнього боргу в обсязі 15 млрд дол. при загальному обсязі держборгу 70 млрд дол.

Кабінет міністрів за пропозицією Мінфіну 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для реструктуризації, після якої співвідношення держборгу до ВВП не повинно перевищувати 71% ВВП до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і включатиме частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги - єврооблігації держбанків, «Укрзалізниці», міста Києва.

Наразі Україна не виставляла якихось чітких пропозицій до кредиторів, запевнивши, що всі кредитори будуть у рівних умовах. На думку низки експертів, однією із можливих пропозицій стане списання 30-35% боргу, що може виявитися неприйнятним для кредиторів. Зокрема, комітет основних утримувачів євробондів України на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Templeton, що веде переговори з Мінфіном, вже заявив, що не готовий до списання боргу.