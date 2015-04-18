Мінфін запропонував кредиторам державного «Укрексімбанку» умови реструктуризації боргу

Міністерство фінансів України запропонувало кредиторам одного з найбільших державних банків - «Укрексімбанку» реструктуризувати частину бондів установи з терміном погашення у квітні 2015 року, у лютому 2016 року і січні 2018 року на умовах пролонгації платежів на 10 років без скорочення суми виплат зі збереженням відсоткової ставки купона на рівні 8,375%. Про це йдеться у презентаційних матеріалах Міністерства фінансів України.

«Укрексімбанк», дії якого підтримуються Міністерством фінансів і Національним банком України, 27 квітня 2015 року проведе переговори з кредиторами з пропозицією пролонгації платежів на 10 років без списання боргу чи зниження процентних ставок, - йдеться у матеріалах Мінфіну. - При цьому «Укрексімбанк» до 27 квітня здійснить купонний платіж у розмірі 31,4 млн дол і надалі збереже купонну ставку на рівні 8,375%».

При цьому в Мінфіні припустили, що переговори безпосередньо «Укрексімбанку» з комітетом кредиторів можуть бути завершені до того, як будуть завершені спільні переговори України з кредиторами з реструктуризації частини держборгу.

Рішення щодо реструктуризації бондів «Укрексімбанку», як зазначають у Мінфіні, має бути прийнято за умови кворуму зборів кредиторів і згоди 75% тих, хто голосуватиме.

Читайте такожУкраїна поки не погодилася на умови кредиторів щодо реструктуризації боргівЯк повідомляв УНІАН, 27 березня поточного року "Укрексімбанк" заявив про початок переговорів з утримувачами єврооблігацій про продовження строку погашення цих паперів з 27 квітня 2015 року по 27 липня 2015 року. Уряд включив облігації державних «Ощадбанку», «Укрексімбанку», а також «Укрзалізниці», «Укравтодору» і борги місцевих рад до переліку цінних паперів, що підлягають реструктуризації. Згідно з постановою уряду, рішення було ухвалене за пропозицією консультанта Міністерства фінансів щодо реструктуризації зовнішніх боргів України компанії Lazard. До переліку реструктуризації увійшли облігації зовнішніх державних запозичень за період з 2005 по 2013 рік і терміном погашення з 2015 по 2023 рік.

Переговори з кредиторами мають бути завершені до червня 2015 року, коли відбудеться перший аудит виконання програми з МВФ. Україна почала переговори щодо реструктуризації 13 березня. Кабмін визначив радниками у переговорах фінансову компанію Lazard і юридичну компанію White & Case. Американський інвестиційний фонд Franklin Templeton, як один із основних приватних утримувачів українських євробондів, очолив групу кредиторів.