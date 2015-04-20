МВФ допоможе Україні в переговорах з кредиторами

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд вітає проведення реформ в Україні та має намір сприяти завершенню переговорів України з кредиторами про реструктуризацію частини боргу, йдеться в заяві фонду, переданій УНІАН.

«Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард зустрілася з міністром фінансів України Наталією Яресько, головою Нацбанку України Валерією Гонтаревою і міністром економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус. Вона вітає той прогрес, якого вже вдалося досягнути українській владі завдяки програмі реформ, - йдеться в заяві фонду. - При цьому пані Лагард і міністри погодилися з необхідністю подальших ключових перетворень, які матимуть зовнішню підтримку, включаючи нинішні дискусії про боргові операції (Україна - УНІАН) з приватними кредиторами».

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини держборгу, включаючи реструктуризацію суверенних і квазісуверенних бондів в обсягу близько 15,3 млрд дол., за загального обсягу держборгу в 70 млрд дол., на початку березня - одразу ж після схвалення програми кредитування економіки України з боку Міжнародного валютного фонду.

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Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації. Співвідношення державного боргу до ВВП не повинно перевищити позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - не більш як 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і включатиме частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги - єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.

Поки що Україна не виставляла будь-яких чітких пропозицій до кредиторів, обмежившись запевненням, що всі кредитори будуть у рівних умовах. Водночас, на думку низки експертів, однією з можливих пропозицій стане списання частини боргу - в розмірі 30-35%. І ця умова поки що є неприйнятною для кредиторів. Зокрема, Комітет основних власників євробондів України на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Templeton вже заявив, що розраховує на «швидке вирішення» переговорів, але не готовий до списання боргу.

Разом з тим кредитори виставили свої умови, частина яких також є неприйнятними для України.