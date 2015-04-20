S&P знизило рейтинг Києва через плани Кабміну реструктуризувати борги

Міжнароднерейтингове агентство Standard & Рoor's Ratings знизило рейтинг Києва до «СС» із «ССС-» з негативним прогнозом на тлі планів уряду щодо реструктуризації частини зовнішнього боргу, який включає муніципальні бонди Києва.

«Рейтинги Києва за зобов'язаннями в іноземній валюті було знижено після оголошення планів уряду щодо реструктуризації боргу, включаючи єврооблігації Києва на суму 550 млн дол. Ми класифікуватимемо цю дію як еквівалент дефолту, - йдеться в повідомленні. - Ми вважаємо, що дефолт за зобов'язаннями Києва в іноземній валюті практично неминучий».

Крім того, в агентстві припустили, що Київ також не зможе оплатити внутрішні муніципальні облігації на суму 5,2 млрд грн, термін погашення яких заплановано на жовтень-грудень 2015 року. «Тому ми вважаємо, що місто не зможе ні виплатити платежі за паперами, ні реструктуризувати їх, що напевне призведе до дефолту і за внутрішніми зобов'язаннями», - зазначають у S&P.

В агентстві наголошують, що боргове навантаження на бюджет Києва - незалежно від результату процесу реструктуризації боргу - буде високим аж до 2017 року, а фінансові позиції міста залишаться слабкими. «Ми очікуємо, що кредитний рейтинг міста в іноземній валюті буде надалі знижено до дефолтного рівня «SD» або «D», також буде знижено і рейтинг у національній валюті. Разом з тим, якщо місто зможе обслуговувати свої борги без реструктуризації, ми підвищимо рейтинг. Однак це малоймовірно», - резюмували в агентстві.

Раніше Standard & poor's Ratings підтвердило кредитні рейтинги Львова і Дніпропетровська на рівні «ССС-» з негативними прогнозами. Ці рейтинги вищі за рейтинги Києва, але лише тому, що зазначені міста не мають муніципальних боргів, які підлягають реструктуризації.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня Standard & poor's Ratings знизило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній валюті до «СС» з «ССС-» і підтвердило довгостроковий рейтинг країни в національній валюті на рівні «ССС+» на тлі планів з реструктуризації зовнішнього боргу.

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Наприкінці березня міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило суверенний рейтинг України до рівня «Ca» з «Caa3», видавши за рейтингами негативний прогноз.