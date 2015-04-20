Мінфін припускає приватизацію державного «Укргазбанку»

Міністерство фінансів України на правах мажоритарного акціонера націоналізованого в 2009 році «Укргазбанку» допускає викуп банку приватним інвестором у перспективі 5-7 років, повідомив сьогодні журналістам перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський.

За його словами, найближчим часом Міністерство фінансів і Кабінет міністрів розглянуть стратегію розвитку «Укргазбанку», який повинен стати першим серед державних банків у напрямках підтримки малого і середнього бізнесу та енергоефективності.

«Ми плануємо найближчим часом розпочати тісніший переговорний процес - в Україні він вже відбувається деякий час - щодо залучення до участі в капіталі в першу чергу міжнародних фінансових інституцій. Як перший тактичний етап щодо забезпечення публічного і прозорого функціонування цієї установи в першу чергу, впровадження відповідних стандартів, так і, в далекій стратегічній перспективі, виходу банку на винятково приватний спосіб управління, тобто приватизацію державної частки. Але це перспектива 5-7 років», - сказав Уманський.

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«Ми хотіли б бачити і Європейський банк реконструкції та розвитку і Світовий банк, і Міжнародну фінансову корпорацію в капіталі банку, в першу чергу, не стільки для залучення капіталу, скільки для забезпечення якості управлінських процесів і залучення самого банку до реалізації програм в Україні. Ця можливість розглядається, і ми сподіваємося, що зазначені партнери найближчим часом реалізують цю можливість», - додав він.