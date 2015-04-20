S&P підтвердило рейтинги Львова та Дніпропетровська через відсутність боргів для реструктуризації

Міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's Ratings підтвердило кредитні рейтинги Львова і Дніпропетровська на рівні «ССС-» з негативними прогнозами.

Як зазначається в повідомленні агентства, текст якого має УНІАН, міста не мають муніципальних боргів, що підлягають реструктуризації.

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Однак, як наголошують у S&P, доступ до фінансових ресурсів для Львова і Дніпропетровська залишається утрудненим, що може негативно позначитися на здатності двох міст обслуговувати свої поточні боргові зобов'язання в найближчі шість місяців. Цей фактор зумовлює негативний прогноз за рейтингами.

Раніше S&P знизило рейтинг Києва до «СС» з «ССС-» з негативним прогнозом на тлі планів уряду щодо реструктуризації частини зовнішнього боргу, що включає муніципальні бонди Києва. При цьому в агентстві припустили, що дефолт за зобов'язаннями Києва в іноземній валюті практично неминучий, а крім того, Київ, на думку аналітиків агентства, не зможе оплатити внутрішні муніципальні облігації на суму 5,2 млрд грн, строк погашення яких заплановано на жовтень-грудень 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня Standard & poor's Ratings знизило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній валюті до «СС» з «ССС-» і підтвердило довгостроковий рейтинг країни в національній валюті на рівні «ССС+» на тлі планів з реструктуризації зовнішнього боргу.