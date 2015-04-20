В Україні встановлюють нові вимоги до фондових бірж

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) схвалила проект рішення про затвердження нового порядку визначення біржового курсу цінних паперів, згідно з яким планується індивідуально встановлювати критерії розрахунку біржового курсу для фондових бірж, йдеться в документі, який має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Згідно з пропозицією комісії, планується також установити чіткі параметри для розрахунку біржового курсу цінних паперів: спред котирування цінного паперу - 15%; час існування спреду котирування цінного паперу - 50% часу торговельного дня; загальна вартість лотів у межах спреду котирування цінного паперу - 20 тис. грн (для боргового цінного паперу - 200 тис. грн) та інше.

Біржі повинні будуть протягом п'яти днів із моменту набуття даним рішенням чинності привести свою діяльність у відповідність із установленими вимогами.

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Як повідомляв УНІАН, НКЦПФР у серпні 2013 року затвердила Порядок визначення біржового курсу цінних паперів. Цей документ визначав умови, вимоги та порядок розрахунку біржового курсу цінного паперу.

Зокрема, встановлювалося, що біржовий курс цінного паперу розраховується у день проведення біржових торгів за цим цінним папером шляхом розрахунку середнього арифметичного зваженого цін біржових контрактів, які укладені цього торгового дня і відповідають низці вимог. Пізніше комісія продовжила термін виконання біржових контрактів, на підставі яких розраховується біржовий курс, до трьох днів.