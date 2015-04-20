ЗМІ: Інвестори розпродають боргові зобов'язання компаній країн БРІКС

Папери країн БРІКС викликають все менше довіри у інвесторів, пишуть Ведомости.

Ризик корпоративних дефолтів, за оцінками агентств, стрімко зростає, а відтік капіталу з ринків, що розвиваються, посилюється. Тільки за перший квартал 2015 року були знижені рейтинги понад 132 емітентів облігацій ринків, що розвиваються. Підвищення отримали лише 25 компаній.

Це найгірший результат за останні п'ять років, підрахували в JP Morgan.

Падіння цін на нафту і уповільнення економічного зростання на ринках, що розвиваються, злякало міжнародних вкладників, через щ інвестиційний капітал потягнувся знову в американську валюту, що призвело до її різкого зростання по відношенню до інших світових валют.

Перший гучний корпоративний дефолт БРІКС вже струснув ринок - в січні 2015 року китайська Kaisa Group Holdings оголосила, що не здатна виплатити борг за облігаціями. Це був перший випадок серед китайських забудовників - інвестори в терміновому порядку стали розпродавати папери інших забудовників з КНР, побоюючись охолодження китайського ринку нерухомості.

Читайте такожFinancial Times: В БРІКС починають з'являтися тріщиниІншоюгучною справою стало оголошення про банкрутство бразильської будівельної корпорації OAS. Це вже третій підрядник з Бразилії, вимушений піти на дефолт через те, що сам не отримав оплату.

Незважаючи на часткове відновлення, що спостерігається останнім часом, ціни на облігації продовжують перебувати на більш низькому рівні, ніж рік тому, а відтік капіталу з економік, що формуються, триває. За даними Emerging Portfolio Fund Global Research (EPFR Global), за останні три місяці з фондів, що інвестують в корпоративні облігації країн з економікою, що розвивається, вивели близько $556 млн.

Довідка. БРІКС - група з п'яти великих економік, що розвиваються: Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка.