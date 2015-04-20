S&P підтвердило рейтинг Івано-Франківська на рівні «ССС-»

Як наголошується в повідомленні агентства, текст якого має УНІАН, місто не має прямого муніципального боргу, що підлягає реструктуризації, проте його доступ до фінансових ресурсів, у тому числі ресурсів уряду, - обмежений, а фінансове становище самого муніципалітету - слабке.

«Рівень добробуту Івано-Франківська ми оцінюємо як дуже низький у глобальному контексті: у 2014 році показник ВВП на душу населення у місті був на рівні 3 тис. дол. на рік. Однак відносно високий рівень диверсифікації економіки дозволив місту впоратися з фінансовою нестабільністю, - сказано в повідомленні агентства. - Ми очікуємо, що у 2015-2017 роках темпи зростання економіки міста будуть порівнянні із темпами зростання економіки України в цілому».

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