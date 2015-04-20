Міжнародне рейтингове агентство S&P підтвердило короткостроковий рейтинг ПриватБанку на рівні «С». Індивідуальний рейтинг банку встановлено на рівні "ССС+", що на одну позначку вище від рейтингу України.

Як сказано в офіційному повідомленні S&P, незважаючи на девальвацію гривні, достатність капіталу ПриватБанку, згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку, відповідає мінімальним вимогам у 10%. Також стійка позиція ПриватБанку забезпечена високою якістю активів, достатніми резервами та активною підтримкою акціонерів, зокрема за рахунок найближчого збільшення капіталу банку на 5 млрд грн. Також ПриватБанк найменше піддається впливу ситуації з державним боргом через невелику частку у його портфелі державних облігацій та цінних паперів держпідприємств.

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«Виходячи з результатів нашого стрес-тесту ліквідності і капіталу банку, ПриватБанк зможе підтримувати свою платоспроможність, незважаючи на економічний спад і можливий суверенний дефолт в іноземній валюті, - наголошується у повідомленні S&P. - Ми вважаємо, що банк збереже позитивний баланс у такій ситуації і його ліквідності буде достатньо, щоб виконувати свої зобов'язання перед вкладниками і клієнтами».

Водночас, як наголошується у повідомленні S&P, довгостроковий рейтинг банку був приведений у відповідність із суверенним рейтингом України до рівня «ССС» з негативним прогнозом. Згідно з методологією агентства, слідом за зниженням 10 квітня рейтингу України повинні бути знижені рейтинги українських банків до відповідного рівня.

Раніше в НБУ заявили, що "ПриватБанк" виконує всі нормативи і вимоги регулятора.