Державний «Укрексімбанк» хоче відкласти термін погашення боргу до 2019 і 2022 років

Державний «Укрексімбанк» запропонував власникам своїх єврооблігацій із терміном погашення 27 квітня 2015 року механізм їх реструктуризації на умовах погашення 50% основної суми боргу до 27 квітня 2019 року та інших 50% суми основного боргу - протягом 6 років рівними піврічними платежами, починаючи 27 жовтня 2019 року до остаточного погашення 27 квітня 2022 року.

Про це йдеться в повідомленні для власників облігацій, опублікованому на сайті банку.

Одночасно банк пропонує з 27 квітня підвищити процентну ставку за облігаціями до 9,625% річних із 8,375%, що діють на даний час.

Також банк пропонує змінити умови угоди про позику, щоб дефолтом за валютними борговими цінними паперами вважалося невиконання зобов'язань за ним на 12% або більше від загального обсягу активів банку.

Банк заявив про наміри клопотати перед Кабінетом міністрів про допомогу для ефективної роботи та забезпечення виконання своїх зобов'язань перед кредиторами.

Також банк повідомив про проведення чергової веб-конференції для кредиторів у вівторок, 21 квітня, о 10:00 ранку (за лондонським часом).

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Раніше, 20 квітня, Міністерство фінансів запропонувало кредиторам «Укрексімбанку» реструктуризувати єврооблігації установи з терміном погашення у квітні 2015 року на умовах пролонгації платежів на 10 років без скорочення суми виплат зі збереженням відсоткової ставки купону на рівні 8,375%.

Мінфін анонсував, що «Укрексімбанк» проведе переговори з кредиторами в рамках цієї пропозиції 27 квітня 2015 року, і припустив, що переговори банку з комітетом кредиторів можуть бути завершені до закінчення загальних переговорів України з кредиторами щодо реструктуризації частини держборгу.

Рішення щодо реструктуризації бондів «Укрексімбанку», за інформацією Мінфіну, повинно бути прийнято за умови кворуму зборів кредиторів і згоди 75% голосуючих.

Як повідомляв УНІАН, уряд включив облігації державних «Ощадбанку», «Укрексімбанку», а також «Укрзалізниці», «Укравтодору» і борги місцевих рад до переліку цінних паперів, що підлягають реструктуризації. «Укрексімбанк» заявив про початок переговорів із власниками єврооблігацій 27 березня поточного року.

Переговори з кредиторами мають бути завершені у травні 2015 року, до прибуття місії Міжнародного валютного фонду для першого перегляду програми, в рамках якої й проводиться реструктуризація частини зовнішнього боргу України.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки 11 березня. Нова програма дозволить відкрити доступ до міжнародного фінансування близько 40 млрд дол. у найближчі 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня.