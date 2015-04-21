ЗМІ: екс-голова фіскальної служби Білоус може очолити Фонд держмайна

Коаліція затвердила кандидатуру Ігоря Білоуса на посаду голови Фонду держмайна України.

Про це повідомив журналістам у ВР заступник лідера фракції БПП Ігор Кононенко, пише Українська правда.

За його словами, кандидатуру Білоуса вже подано на розгляд прем'єр-міністру Арсенію Яценюку.

Він також висловив сподівання, що у четвер ВР проголосує за призначення Білоуса.

"Також ми сподіваємось, що у четвер ВР затвердить кандидатів від парламенту до Вищої Ради юстиції", - додав він.

"Наша фракція делегувала пана Олексія Маловацького. Він керував юридичною службою БПП на президентських та парламентських виборах. Він є відомим адвокатом, і ця кандидатура у нас на фракції пройшла під оплески", - зазначив він.

Також Конененко нагадав, що фракція "Народного фронту" також має надати свою кандидатуру, "і вона з нею визначилася" - це Ірина Мамонтова.

Крім того свого представника мають надати три інших фракції коаліції, які з кандидатурами на даний момент ще не визначилися.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 23 березня прийняв відставку голови Державної фіскальної служби (ДФС) Ігоря Білоуса, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка і Анатолія Макаренка, які курирували податкову міліцію й митниці відповідно.

Раніше урядова комісія з розслідування діяльності керівництва Державної фіскальної служби, створена за пропозицією прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, завершила свою роботу, опрацювавши близько 250 скарг представників бізнесу, і рекомендувала уряду залишити на посаді голову служби Ігоря Білоуса й звільнити його заступників Хоменка і Макаренка.

Однак про свою відставку оголосив голова ДФС Ігор Білоус. Уряд прийняв його відставку і звільнив за пропозицією комісії заступників Білоуса.