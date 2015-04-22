Британська поліція заарештувала трейдера, який обвалив ринки в «чорний четвер»
09:29, 22 квітня 2015Фондовий ринок
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Арешт провели за запитом американської влади
REUTERS
У Великобританії поліція заарештувала біржового трейдера Навиндера Сінгха Сарао за підозрою в маніпуляції на фондовому ринку, передає Бі-бі-сі.
Арешт був проведений за запитом американської влади.
Міністерство юстиції США підозрює трейдера в провокуванні так званого «чорного четверга», який відбувся 6 травня 2010 року.
Тоді фондовий індекс Dow Jones впав на 600 пунктів за п'ять хвилин.
У Мін'юсті впевнені, що Сарао займався імітацією угод, щоб викликати штучні коливання в процесі біржових торгів.
Американські правоохоронці вважають, що це принесло йому 40 млн доларів за п'ять років.
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