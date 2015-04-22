ДТЕК Ахметова розмістить облігації на $200 мільйонів для погашення попередніх боргів

Про це йдеться у протоколі зборів акціонерів «ДТЕК Західенерго».

Згідно з документом, термін погашення нових облігацій - не пізніше травня 2019 року. Планується, що для розміщення боргових паперів будуть залучені Deutsche Bank AG London Branch.

Раніше, в кінці березня 2015 року, ДТЕК запропонував власникам своїх облігацій на суму 200 млн дол. з погашенням 28 квітня 2015 року реструктуризувати 80% боргу.

На початку квітня ДТЕК повідомив, що досяг згоди з власниками 88,59% своїх євробондів про обмін паперів, і продовжив термін обміну до 13 квітня.

Як раніше повідомляв УНІАН, ДТЕК в 2010 році випустив єврооблігації на 500 млн дол. з погашенням в 2015 році. Потім, в кінці березня 2013 року, ДТЕК провів рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, розмістивши через свою «дочку» DTEK Finance PLC п'ятирічні євробонди з погашенням у квітні 2018 року на 600 млн дол.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», яка належить бізнесмену Рінату Ахметову.

ДТЕК у 2014 році отримав чистий збиток у розмірі 19,648 млрд грн, тоді як 2013 рік компанія закінчила з чистим прибутком 2,98 млрд грн.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті для енергохолдингу ДТЕК, власником якого є бізнесмен Рінат Ахметов, до рівня «С» з «ССС».