«Укрексімбанк» хоче до 23 квітня вирішити питання реструктуризації $750 мільйонів боргу

13:19, 22 квітня 2015
Фондовий ринок
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Банк обговорив із кредиторами запропоновані їм умови реструктуризації євробондів.

REUTERS

«Укрексімбанк» рекомендував кредиторам провести голосування щодо запропонованих їм умов реструктуризації своїх євробондів на 750 млн дол. з погашенням у квітні 2015 року до 9-ї години ранку (за лондонським часом) 23 квітня, повідомляється на сайті банку.

Банк повідомив, що обговорив з кредиторами запропоновані їм умови реструктуризації своїх євробондів на 750 млн дол. з погашенням у квітні 2015 року.

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«Держателям облігацій «Укрексімбанку рекомендується проголосувати до 9-ї ранку (за лондонським часом) 23 квітня», - йдеться у повідомленні.

За інформацією банку, кворум для легітимності рішення кредиторів становить третину від їх загальної кількості, або голоси держателів облігацій на 250 млн дол. з 750 млн дол. З цієї кількості голосів для прийняття позитивного рішення необхідно схвалення кредиторів - держателів боргу на 75%.

Раніше, 21 квітня, «Укрексімбанк» запропонував держателям своїх єврооблігацій з терміном погашення 27 квітня 2015 року механізм їх реструктуризації на умовах погашення 50% основної суми боргу до 27 квітня 2019 року і решти суми основного боргу – упродовж 6 років рівними піврічними платежами, починаючи з 27 жовтня 2019 року, до остаточного погашення 27 квітня 2022 року. Одночасно, банк запропонував з 27 квітня підвищити процентну ставку за облігаціями до 9,625% річних з 8,375%, що діють на даний час.

Як повідомляв УНІАН, уряд включив облігації державних «Ощадбанку», «Укрексімбанку», а також «Укрзалізниці», «Укравтодору» і борги місцевих рад до переліку цінних паперів, що підлягають реструктуризації. «Укрексімбанк» заявив про початок переговорів з держателями єврооблігацій 27 березня поточного року.

Переговори з кредиторами мають бути завершені у травні 2015 року, до прибуття місії Міжнародного валютного фонду для першого перегляду програми, у рамках якої і проводиться реструктуризація частини зовнішнього боргу України.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки 11 березня. Нова програма дозволить відкрити доступ до міжнародного фінансування близько 40 млрд дол. у найближчі 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня.

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