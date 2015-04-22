Україна хоче домовитися з кредиторами до приїзду місії МВФ наприкінці травня

Міністерство фінансів України очікує досягти домовленості з основними кредиторами країни щодо реструктуризації частини державного боргу, що включає платежі за державними і квазідержавними євробондами, до приїзду місії Міжнародного валютного фонду, що запланований на кінець травня. Про це в ході засідання уряду сказала міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Ми до візиту місії МВФ очікуємо домовленості з кредиторами за зовнішнім боргом та реструктуризацією боргу, яка нам дуже потрібна. Ми чекаємо на конструктивний підхід. І кредитори йдуть на співпрацю з нами», - сказала Яресько.

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«Місію МВФ ми чекаємо наприкінці травня. І до цього часу є ряд заходів і реформ, які необхідно виконати. Нам тут потрібна підтримка коаліції по кожному з рішень», - додала міністр.

Вона також наголосила, що Україна знаходиться у «хорошій ситуації». «Ми чекаємо вже з наступного року виконання прогнозів зростання ВВП», - сказала Яресько.

Програма кредитування української економіки була схвалена Фондом у березні поточного року в обсязі 17,5 млрд дол. Тоді ж, у березні, Україна отримала перший транш кредиту в обсязі 5 млрд дол.