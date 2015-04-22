Акції «Газпрому» подешевшали майже на 3% після звинувачень Єврокомісії

Вартість акцій «Газпрому» на Московській біржі впала, після того як стало відомо про претензії до компанії з боку Єврокомісії. На мінімумі вартість паперів опустилася до 150,83 руб. за акцію, що майже на 3% нижче рівня закриття вчорашніх торгів, пише РБК.

У результаті папери «Газпрому» стали одним із головних драйверів сьогоднішнього зниження російських фондових індексів. До 13:20 мск рублевий індекс ММВБ опустився до 1686,38 пункту, що на 1,4% нижче рівня закриття вчорашніх торгів. Одночасно з цим «валютний» індекс РТС опустився нижче 1000 пунктів.

Раніше сьогодні стало відомо, що Єврокомісія офіційно пред'явила «Газпрому» претензії в рамках антимонопольного розслідування, розпочатого ще в 2012 році. Російську компанію підозрюють у зловживанні домінуючим становищем на європейському ринку газу.

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Розслідування ведеться Єврокомісією в Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині та Болгарії. Штраф за порушення норм конкуренції може скласти до 10% річного обігу компанії на цьому ринку.