Порошенко: Україна використовуватиме досвід Франції у прозорій приватизації

Україна використовуватиме досвід Франції для проведення прозорої приватизації.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Франції Франсуа Олландом у Парижі.

"Приватизація також обговорювалася. Ми говорили про використання досвіду Бюро експертизи Франції для того, щоб використати в Україні та проводити приватизацію якомога прозоріше й ефективніше", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна готує масштабний продаж государственніх компаній. За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса, список об'єктів для приватизації на 2015 і 2016 роки буде підготовлено і опубліковано найближчим часом.

«Зараз йде дискусія з парламентаріями й адміністрацією президента, там, у принципі, деталі уточнюються, й уже найближчим часом ви всі побачите список на 2015 і 2016 роки», - сказав він.

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За словами міністра, підготовки цього документу очікують міжнародні інвестори, які готові розглядати можливість участі у приватизації.

Раніше Абромавичус заявляв, що Мінекономрозвитку має намір не тільки внести на розгляд Кабінету міністрів перелік підприємств, що готуються до приватизації найближчим часом, але також внести зміни до процедури організації продажу активів. При цьому міністр зазначав, що провести приватизацію необхідно з максимальною вигодою й бажано за участю західних інвесторів, які вже зараз зацікавлені в аграрних активах, інфраструктурних об'єктах, об'єктах енергетики та інших.