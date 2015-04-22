«Укртелеком» Ахметова не зміг позичити 300 мільйонів гривень

Найбільший український оператор фіксованого зв'язку «Укртелеком» не зміг залучити кошти в результаті розміщення облігацій серії «S» загальною номінальною вартістю 300 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, оператору не вдалося продати жодної з 6 тис. цінних паперів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому минулого року «Укртелеком» зареєструвала випуск та проспект емісії чотирьох серій процентних облігацій на загальну суму 1,4 млрд грн - серії «S» на суму 300 млн грн, серії «T» на суму 400 млн грн, серії «U» на суму 300 млн і серії «V» на суму 400 млн грн. Номінальна вартість цінних паперів становить 50 тис. грн за штуку.

Розміщення облігацій проводилося до 18 березня 2015 року на фондовій біржі ПФТС. Відсотковий дохід на перший-четвертий відсоткові періоди для серій «S» і «T» було встановлено у розмірі 16,5% річних (2,057 тис. грн на одну облігацію). Такий же процентний дохід було встановлено на перший-шостий процентні періоди для серій «U» і «V».

Погашення облігацій планувалося з 11 по 15 березня 2020 року для облігацій серії «S», із 10 по 14 червня 2020 року - для серії «T», із 9 по 13 вересня 2020 року - для серії «U» і з 9 по 13 грудня 2020 року - для серії «V».

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«Укртелеком» планував використовувати залучені кошти у повному обсязі (100%) на поповнення обігових коштів для забезпечення надійної експлуатації та підвищення ефективності діючої телекомунікаційної мережі, будівництво та модернізацію мережевої інфраструктури.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку широкосмугового доступу до Інтернет (понад 1,6 млн користувачів).

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).