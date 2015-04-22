Комісія Ради звернеться до КС і ГПУ щодо законності приватизації «Укррудпрому»

Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з питань приватизації ухвалила рішення звернутися до Конституційного суду України щодо визнання закону України про особливості приватизації державної акціонерної холдингової компанії «Укррудпром» неконституційним.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення комісія ухвалила в ході сьогоднішнього засідання.

Спецкомісія з приватизації також прийняла рішення звернутися до генерального прокурора України щодо забезпечення усестороннього розслідування приватизації «Укррудпрому».

Комісія також прийняла рішення про оцінку приватизованих активів.

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Спецкомісія з питань приватизації також вирішила, що дії з організації приватизації та приватизація «Укррудпрому» мають ознаки кримінальних і потребують розслідування.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо приватизації державної акціонерної холдингової компанії «Укррудпром». За інформацією голови комісії Бориса Філатова, кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Раніше спецкомісія Верховної Ради з питань приватизації вже прийняла рішення перевірити законність приватизації «Укррудпрому», а також таких об'єктів, як «Укртелеком», Одеський припортовий завод та ін.