НБУ оштрафував акціонера «Альфа Банку» за покупку «Банку Кіпру» без погодження

Згідно з повідомленням на сайті НБУ, розмір штрафу становить 0,1% від статутного капіталу «Неос Банку» станом на дату правопорушення.

У повідомленні зазначається, що при визначенні розміру штрафу регулятор взяв до уваги визнання правопорушником факту вчинення правопорушення та його готовність вжити невідкладних заходів для усунення наслідків.

«Національний банк і надалі вживатиме заходів впливу, зокрема й накладення максимальних передбачених законом фінансових санкцій щодо порушників банківського законодавства, які отримали попередження про необхідність усунення правопорушення, але продовжують ігнорувати приписи регулятора», - цитуються в повідомленні слова директора департаменту НБУ з реєстраційних питань і ліцензування.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України зобов'язав банки до 8 червня представити пакети документів про своїх реальних власників і контролерів. 8 березня набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб», згідно з яким банки зобов'язані впродовж трьох місяців подати в НБУ ряд документів, у тому числі щодо власників суттєвої участі.

Акціонери «Альфа-Банку» (Україна) 17 квітня 2014 року закрили операцію з Bank of Cyprus Group з купівлі 99,77% акцій українського «Банку Кіпру» та кредитного портфеля, виданого групою «Банку Кіпру» українським позичальникам.

Банк повідомив, що загальна сума угоди становила 202,5 млн євро.