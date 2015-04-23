Фонд держмайна вирішив виконати план приватизації шляхом продажу Одеського припортового заводу і Центренерго

План надходжень від приватизації цього року можна виконати, реалізувавши лише два об'єкти - Одеський припортовий завод (ОПЗ) і "Центренерго", сказав виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Парфененко в ході засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації 22 квітня.

За його словами, реалізаційна ціна ОПЗ може становити близько 400 млн доларів, що в перерахунку за діючим сьогодні валютним курсом дасть змогу покрити значну частину встановленого на цей рік плану надходжень від приватизації. Значну суму також можна буде отримати від реалізації акцій "Центренерго", яким сьогодні, за інформацією Парфененка, цікавляться як українські, так і іноземні інвестори.

Читайте такожАбромавичус обіцяє оприлюднити список об'єктів приватизації на 2015 і 2016 роки "найближчим часом"Водночас в.о. голови ФДМУ зазначив, що якщо приватизаційні конкурси за цими об'єктами будуть оголошені в травні, то гроші від реалізованих акцій можна буде отримати тільки до кінця року. "У кращому разі гроші будуть під ялинку", - сказав він. У разі якщо конкурси будуть оголошені пізніше, то кошти від продажу надійдуть до бюджету вже наступного року, наголосив Парфененко.

Довідка УНІАН. Згідно із затвердженим на 2015 рік державним бюджетом, від приватизації планується отримати 17 млрд грн. Надходження до державного бюджету від приватизації за підсумками січня-березня становили близько 103 млн грн, що становить 0,63% встановленого на поточний рік плану.