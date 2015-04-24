Лагард запевнила Порошенка, що підтримає реструктуризацію українських боргів

Крістін Лагард відзначила особисту роль Порошенка та його команди у реформуванні країни і наголосила на повній підтримці України на шляху реформ.

«Це єдиний шанс для нас, щоб побудувати конкурентоспроможну і сильну Україну», -- заявив у відповідь глава Української держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖУкраїна продемонструвала прогрес у реалізації економічних реформ - Лагард

Порошенко поінформував про хід українських реформ і наголосив, що вони спрямовані на забезпечення прозорості і стабілізації економіки України.

Директор-розпорядник МВФ підтвердила повну підтримку у реструктуризації боргових зобов’язань України.