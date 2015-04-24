Лагард запевнила Порошенка, що підтримає реструктуризацію українських боргів
00:38, 24 квітня 2015Фондовий ринок
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Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард наголошує на повній підтримці України на шляху реформ.
REUTERS
Крістін Лагард відзначила особисту роль Порошенка та його команди у реформуванні країни і наголосила на повній підтримці України на шляху реформ.
«Це єдиний шанс для нас, щоб побудувати конкурентоспроможну і сильну Україну», -- заявив у відповідь глава Української держави.
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Порошенко поінформував про хід українських реформ і наголосив, що вони спрямовані на забезпечення прозорості і стабілізації економіки України.
Директор-розпорядник МВФ підтвердила повну підтримку у реструктуризації боргових зобов’язань України.
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