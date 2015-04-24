Яресько назвала прийнятні для України умови реструктуризації боргів

Для проведення реструктуризації зовнішніх боргів України у рамках програми з Міжнародним валютним фондом необхідно забезпечити як пролонгацію термінів погашення боргу, так і зниження основної суми боргу та купона.

Про це міністр фінансів України Наталія Яресько написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Міністр зазначила, що оптимістично налаштована щодо досягнення згоди з кредиторами до наступного перегляду програми МВФ у травні.

За лаштунками Весняних зустрічей МВФ і Світового Банку на минулому тижні, я була рада обговорити з журналістом CNN Мегі ... Posted by Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko on 23 квітня 2015 р.

«Будь-яка угода має вирішувати питання нашої фінансової ліквідності та платоспроможності, щоб ми змогли виконати всі вимоги, передбачені програмою співпраці з МВФ. Необхідно буде забезпечити певну комбінацію як подовження строків погашення боргу, так і зниження основної суми боргу та купона», - написала Яресько.

За її словами, Україна і її кредитори зацікавлені у досягненні рішення, яке дозволить нашій країні витримати будь-які потенційні економічні потрясіння.

Раніше, 22 квітня, один із учасників переговорів про реструктуризацію, державний «Укрексімбанк», оприлюднив дані про очікувані джерела економії для платіжного балансу України у 2015 році. Згідно з цими даними, українська сторона у рамках переговорів про реструктуризацію розраховує в 2015 році заощадити за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол. Зокрема, до переліку паперів увійшли урядові облігації на 500 млн дол., 644,220 млн дол. і 3 млрд дол. (викуплені Російською Федерацією), муніципальні облігації на 250 млн дол., облігації «Укрексімбанку» на 750 млн дол. та позики інших державних структур на загальну суму 225,543 млн дол.

Читайте такожЛагард запевнила Порошенка, що підтримає реструктуризацію українських боргів«Укрексімбанк» у рамках переговорів запропонував держателям своїх єврооблігацій з терміном погашення 27 квітня 2015 року механізм їх реструктуризації на умовах погашення 50% основної суми боргу до 27 квітня 2019 року і решти суми основного боргу - протягом 6 років рівними піврічними платежами, починаючи 27 жовтня 2019 року до остаточного погашення 27 квітня 2022 року. Одночасно, банк запропонував з 27 квітня підвищити процентну ставку за облігаціями до 9,625% річних з 8,375%, що діють зараз.

Як повідомляв УНІАН, уряд включив облігації державних «Ощадбанку», «Укрексімбанку», а також «Укрзалізниці», «Укравтодору» і борги місцевих рад до переліку цінних паперів, що підлягають реструктуризації. «Укрексімбанк» заявив про початок переговорів з дерожателями єврооблігацій 27 березня поточного року.

Переговори з кредиторами мають бути завершені у травні 2015 року, до прибуття місії Міжнародного валютного фонду для першого перегляду програми, у рамках якої і проводиться реструктуризація частини зовнішнього боргу України.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки 11 березня. Нова програма дозволить відкрити доступ до міжнародного фінансування близько 40 млрд дол. у найближчі 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня.