«Енергоатом» підписав із французами контракт на постачання збагаченого урану

Держкомпанія «Енергоатом», оператор всіх діючих АЕС в Україні, підписала з французькою енергетичною компанією AREVA контракт на поставки збагаченого урану, що дасть змогу диверсифікувати поставки ядерних матеріалів для українських АЕС.

«Контракт на поставки збагаченого урану між французькою компанією AREVA та українською НАЕК «Енергоатом» було підписано в Брюсселі, в представництві «Енергоатома» у п'ятницю, 24 квітня 2015 року», - йдеться в повідомленні «Енергоатома».

«Сьогодні підписано контракт, завдяки якому розширюється співпраця з одним із світових лідерів у сфері ядерних технологій - французькою компанією AREVA. Цей контракт є реальним кроком у сфері диверсифікації поставок ядерних матеріалів для українських АЕС», - цитує прес-служба слова голови «Енергоатому» Юрія Недашковського.

У держкомпанії зазначили, що AREVA виграла конкурс не тільки завдяки привабливій ціновій позиції, а й мінімізованим ризикам для «Енергоатому», які закладені в контракті.

Читайте такожСпівпраця українських АЕС з міжнародними партнерами посилить енергобезпеку держави - ЯценюкДовідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

AREVA S. A. - французька компанія, що займається розробкою і виробництвом устаткування для атомної енергетики і виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Єдина компанія, представлена у всіх видах діяльності, пов'язаної з виробництвом ядерної енергії. Штаб-квартира компанії розміщується в Курбевуа, Париж.

На сьогодні більш як 95% ядерного палива для українських АЕС імпортується з Росії. Також Росія володіє монопольним становищем із збагачення урану для потреб України.