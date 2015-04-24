Американський індекс Nasdaq досяг нового історичного максимуму з 2000 року

Американський фондовий індекс технологічних компаній Nasdaq завершив торги четверга на новому історичному максимумі вперше з 2000 року, повідомляє Reuters.

Як повідомляє агентство, Nasdaq Composite піднявся на 0,41%, Dow Jones - на 0,11%, а S&P 500 - на 0,24%, досягнувши під час торгів абсолютного максимуму.

Акції Apple Inc зросли на 0,8%, а Google Inc - на 1,5%.

Як зазначає Reuters, стратеги бачать потенціал подальшого зростання ринку Nasdaq.

Як зазначив керуючий директор AllianzGI Global Technology Уолтер Прайс, в 2000 році "багато швидкозростаючих компанії торгувалися з коефіцієнтом 200-300 до прибутку наступного року". "Зараз нічого подібного. Ситуація зовсім інша, ніж у 2000 році", - зазначив він.