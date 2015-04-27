Fitch знизило суверенний рейтинг Японії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Японії в іноземній і національній валютах, передає «Газета.Ru» із посиланням на прес-реліз агентства.

Зокрема, рейтинг був знижений з "A+" до "А". Прогноз за рейтингом - стабільний.

Читайте такожЯпонії вперше за три роки вдалося вийти на позитивний торговельний балансЗниження рейтингу відбулося через те, що японський уряд не включив до держбюджету на поточний фінансовий рік заходи із заміщення підвищення податку на споживання.

Раніше Moody's змінило в бік зниження суверенний рейтинг Японії. Зокрема, тепер він оцінюється на рівні "А1" проти раніше встановленого "Aa3".