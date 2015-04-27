«Укрексімбанк» домовився з кредиторами про реструктуризацію $750 мільйонів боргу

Державний "Укрексімбанк" домовився з кредиторами про реструктуризацію своїх євробондів на 750 млн дол., термін погашення яких настає сьогодні, 27 квітня, повідомили УНІАН кілька джерел на фінансовому ринку.

За інформацією одного із співрозмовників агентства, кредитори погодилися продовжити банку термін погашення євробондів на 750 млн дол., однак остаточні умови, в тому числі строк пролонгації і підвищення ставки за облігаціями, ще не оприлюднено.

«Інформація буде відома найближчим часом. Переговори завершилися о 10 годині за лондонським часом або о 12.00 - за київським, але поки що їх результати невідомі», - сказав інший співрозмовник агентства. За його словами, найімовірніше, кредитори підтримають пропозицію банку реструктуризувати єврооблігації, але умови можуть відрізнятися від запропонованих банком.

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Згідно з повідомленням «Укрексімбанку», опублікованим на його сайті, сьогодні, 27 квітня, рішенням більшості власники єврооблігацій банку погодилися надати відстрочення їх погашення на 3 місяці. «Власники облігацій погодилися продовжити термін погашення облігацій і кредиту, що лежить в їх основі, до 27 липня 2015 року», - йдеться в повідомленні.

Банк також повідомив, що має намір продовжити добиватися реструктуризації облігацій на запропонованих ним раніше умовах. «Як банк оголосив раніше, ми маємо намір у тримісячний період продовжити шукати шляхи реструктуризації облігацій на умовах, які ми оголосили минулого тижня. Ми з нетерпінням очікуємо спільної роботи з власниками облігацій у найближчі три місяці», - наводяться в повідомленні слова голови правління банку Олександра Гриценка.

Раніше, 21 квітня, «Укрексімбанк» запропонував власникам своїх єврооблігацій на 750 млн дол. з терміном погашення 27 квітня 2015 року перенести погашення 50% основної суми боргу на квітень 2019 року, решту суми - розбити на рівні піврічні платежі з жовтня 2019 року по квітень 2022 року. Одночасно банк запропонував підвищити відсоткову ставку за облігаціями до 9,625% річних з 8,375%, що діють на даний час.

Експерти називали запропоновані банком умови реструктуризації адекватними і прогнозували, що кредитори їх підтримають, що дасть змогу банку уникнути дефолту і не заважати подальшим переговорам України щодо реструктуризації єврооблігацій.

Як повідомляв УНІАН, уряд включив облігації державних «Ощадбанку», «Укрексімбанку», а також «Укрзалізниці», «Укравтодору» і борги місцевих рад до переліку цінних паперів, що підлягають реструктуризації. «Укрексімбанк» заявив про початок переговорів з власниками єврооблігацій 27 березня поточного року.

Переговори з кредиторами мають бути завершені у травні 2015 року, до прибуття місії Міжнародного валютного фонду для першого перегляду програми, в рамках якої і проводиться реструктуризація частини зовнішнього боргу України.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки 11 березня. Нова програма дасть змогу відкрити доступ до міжнародного фінансування близько 40 млрд дол. у найближчі 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня.