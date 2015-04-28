Apple б'є рекорди: чистий прибуток компанії виріс на 36%

Чистий прибуток американської корпорації Apple за перше півріччя 2014-2015 фінансового року, що завершилося 28 березня, склав 31,593 млрд доларів, збільшившись в річному вираженні на 35,6%, передає ПРАЙМ з посиланням на звіт компанії.

При перерахунку на акцію прибуток за два квартали склав 5,39 долара проти 3,74 долара роком раніше. Продажі Apple за півроку склали 132,6 млрд доларів проти 103,24 млрд роком раніше.

Керівництво Apple заявило, що другий квартал був найкращим за всю історію компанії. Так, чистий прибуток склав 13,569 млрд доларів, збільшившись на 32,7%.

Читайте також"Розумні" годинник від Apple Watch за $ 349 розкупили в перші хвилини онлайн-замовлень В перерахунку на акцію прибуток склав 2,33 долара, що на 40,3% вище за показник річної давності. При цьому аналітики очікували показник лише на рівні 2,16 долара. Продажі виявилися на рівні 58,01 млрд доларів проти 45,646 млрд доларів роком раніше.

"Ми в захваті від зміцнення iPhone, Mac и App Store, які забезпечили нам кращі квартальні результати, ніж коли-небудь", - заявив генеральний директор Apple Тім Кук.

Він зазначив, що компанія чекає яскравого старту вільного продажу "розумного годинника" Apple Watch, який розпочнеться у червні. На даний момент придбати цей гаджет можна лише за попереднім замовленням.