Порошенко: реприватизації не буде, але зруйнувати монополію "маленької групи бізнесменів" потрібно
10:44, 28 квітня 2015Фондовий ринок
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Президент висловився з питання перегляду приватизації.
Порошенко: Україна готує список держкомпаній для продажу / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко заявляє, що перегляд попередньої приватизації не готується.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ході свого виступу на Міжнародній конференції на підтримку України у вівторок в Києві.
"Ми також переглядаємо зараз перелік державних підприємств, які мають піти на масштабну програму приватизації", - сказав він.
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"Суть цього процесу дуже проста - ми не готуємося до того, щоб переглянути попередню приватизацію. Незважаючи на заклики суспільства, ми не робимо цього, але ми повинні зруйнувати монополію маленької групи бізнесменів", - додав Порошенко.
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