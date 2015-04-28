Порошенко: реприватизації не буде, але зруйнувати монополію "маленької групи бізнесменів" потрібно

Президент України Петро Порошенко заявляє, що перегляд попередньої приватизації не готується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ході свого виступу на Міжнародній конференції на підтримку України у вівторок в Києві.

"Ми також переглядаємо зараз перелік державних підприємств, які мають піти на масштабну програму приватизації", - сказав він.

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"Суть цього процесу дуже проста - ми не готуємося до того, щоб переглянути попередню приватизацію. Незважаючи на заклики суспільства, ми не робимо цього, але ми повинні зруйнувати монополію маленької групи бізнесменів", - додав Порошенко.