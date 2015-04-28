Російський рубль продовжив падіння

На торгах у вівторок, 28 квітня, євро і долар зміцнюються по відношенню до рубля, свідчать дані Московської біржі.

Так, курс долара вже виріс на 45 коп. - до 52,42 руб.

Курс євро піднявся на 32 коп. - до 56,99 руб.

Читайте такожУ Росії хочуть перевести експорт на рублі і знизити ходіння інвалютиКрім того, обвалилися і папери російських компаній на Лондонській фондовій біржі (LSE), у лідерах падіння - Сбербанк (депозитарні розписки Сбербанку впали на 3,44% - до 5,72 долара). Ціна паперів "Роснафти" опустилася на 3,25% - до 4,86 долара, Лукойлу на 2,68% - до 50,70 долара за папір, "Газпром нафти" - на 1,43%, до 13,80 долара за папір, "Газпрому" на 2,95%, до 5,78 долара.