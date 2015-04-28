Україна в разі успішної реструктуризації боргу може отримати ще $15 мільярдів

Україна розраховує провести конструктивні переговори з кредиторами про реструктуризацію частини держборгу, оскільки це є однією з умов виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, сказав у інтерв'ю журналістам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він зазначив: Україна розраховує, що кредитори підуть назустріч нашій країні й стануть не стільки кредиторами, скільки помічниками України, готовими підтримати її.

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«Фінансова допомога – це не гранти, це кредити. Нехай з меншим відсотком і великим терміном обслуговування. Але це кредити. І їх можна замінити новими виплатами нашим кредиторам, - сказав Яценюк. – Ми одержали 17,5 млрд дол. від МВФ і ще 7,5 млрд дол. від інших наших партнерів. Ще 15 млрд дол. ми можемо одержати від вдалого проведення боргових операцій (реструктуризації боргу - УНІАН). І тут успіх багато в чому залежить від конструктивного співробітництва України з кредиторами. Однак він цілком вписується в програму співпраці України з МВФ».

При цьому Яценюк нагадав, що 27 квітня Україна зробила перший крок до успішної реструктуризації боргу шляхом досягнення компромісу з реструктуризації бондів "Укрексімбанку".

Як повідомляв УНІАН, Державний «Укрексімбанк» домовився з кредиторами про реструктуризацію своїх євробондів на 750 млн дол., термін погашення за якими наступив 27 квітня. Кредитори погодилися продовжити банку термін погашення євробондів, проте остаточні умови, зокрема термін пролонгації та підвищення ставки за облігаціями, ще не обнародувані.

Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації. Співвідношення державного боргу до ВВП не повинно перевищити позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - не більш як 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і включатиме частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги - єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.

Поки що Україна не виставляла якихось чітких пропозицій до кредиторів, обмежившись запевненням, що всі кредитори будуть в рівних умовах. Разом з тим, на думку ряду експертів, однією з можливих пропозицій стане списання частини боргу в розмірі 30-35%. І ця умова поки що є неприйнятною для кредиторів. Зокрема, Комітет основних утримувачів євробондів України на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Templeton вже заявив, що розраховує на «швидке розв’язання» переговорів, але не готовий до списання боргу.