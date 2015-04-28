Яценюк хоче заборонити російським компаніям брати участь в українській приватизації

Кабінет міністрів України в рамках проведення масштабної приватизації об'єктів державної власності пропонує заборонити російським компаніям і структурам, пов'язаним якимсь чином з фінансуванням тероризму і сепаратизму на сході України, брати участь у приватизації українських об'єктів державної власності. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході Міжнародної конференції на підтримку України, що проходить у Києві.

«Найбільший обсяг інвестицій прийде тоді, коли буде прийнято закон про приватизацію об'єктів держвласності. І тут є два ключових питання, які повинні бути в цьому законі: виключно прозора приватизація – без будь-яких фіктивних обмежень, які завжди були тоді, коли об'єкт готували під конкретного покупця. І друге: Кабмін запропонував заборонити Російській Федерації і будь-яким особам, пов'язаним з Російською Федерацією (і фінансуванням сепаратизму - УНІАН), брати участь у приватизації об'єктів державної власності».

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Раніше віце-президент США Джозеф Байден також зазначав, що санкції, запроваджені більшістю розвинених країн світу проти Росії у відповідь на її агресію проти України, мають бути продовжені.